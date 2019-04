Inspectie: stilzitmaatregel Hoenderloo Groep was fout

Rommel­markt Hofstad in Apeldoorn geeft ook niet verkochte spullen tweede kans

12:38 Wie zaterdag tijdens de zeventigste rommelmarkt van de Hofstad een puzzel wil kopen kan dat met een gerust hart doen, zegt voorzitter Piet Braad. ,,Alles wat wij verkopen is gecontroleerd, zodat we zeker weten dat alles werkt en compleet is.’’ Maar de puzzels met vijfduizend stukjes dan? ,,Ook die zijn eerst helemaal uitgelegd. Daar hebben we twee dames voor. In een dag of drie hebben ze zo'n puzzel af.’’