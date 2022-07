Inspectie tikt Thuiszorg Waalstad in Apeldoorn op de vingers: bestuurder reageert niet

Jaar na natuurramp in Duitse Eifel zijn B&B-stel Vincent en Yvette uit Teuge back in business: ‘Fijn, maar slopend’

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar het leven lacht Yvette Bosch en Vincent Knol weer toe. Precies een jaar geleden werd hun bed and breakfast in het Duitse plaatsje Fuchshofen verwoest door een kolkende massa van water, puin en modder. Maandenlang zijn ze bezig geweest met de wederopbouw. Nu zijn ze klaar voor de zomer en back in business. ,,Driehonderd dagen klussen en direct weer volle bak. We zijn er blij mee, maar het is wel slopend.”

14 juli