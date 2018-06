Intensieve aanpak kan helpen nieuwe depressie te voorkomen

Jaar tijd voor betere communica­tie rond evenemen­ten in Apeldoorn

9:41 Inwoners van Apeldoorn moeten er beter van op aan kunnen dat een evenement in de buurt hen niet overvalt. De Apeldoornse politiek verlangt dat, maar wil tegelijk geen starre overheid die levendigheid smoort. Over een jaar moet blijken of de juiste balans is gevonden.