Intermiko in Apeldoorn ontruimd vanwege mogelijke lekkage van gevaarlijke stof

De brandweer is vanochtend even na 9.30 uur gealarmeerd vanwege een mogelijke lekkage van een gevaarlijke stof bij Intermiko in Apeldoorn. Het bedrijf, gevestigd op het bedrijventerrein in Apeldoorn-Zuid, is ontruimd.