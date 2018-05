Internationaal Bierfestival keert niet terug in Apeldoorn

De stichting nam het concept van het festival vorig jaar over van de Stichting Bruisend Apeldoorn, die de organisatie na elf edities niet meer rond kreeg. Bedoeling was om dit jaar de traditie te vervolgen, met een groot evenement op de eerste zondag van september op het Martktplein. Dat is nu van de baan, meldt 100Plus events in een persbericht. De stichting zegt een andere koers in te slaan en 'een meer faciliterende rol te gaan vervullen voor bierfestivals die gedurende het jaar in/op diverse plaatsen in heel Nederland georganiseerd worden'.