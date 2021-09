Internationaal student Lee (28) laat zich niet uit het veld slaan na bizarre coronajaren in Apeldoorn

Lee Cui (28) uit Deventer is terug in de collegebanken van Wittenborg University in Apeldoorn. De internationaal student kwam twee jaar geleden uit Wuhan om in ons land te studeren, maar covid-19 maakte alles anders: Lee kwam amper zijn kamer uit. Hij is echter vastbesloten om van zijn laatste studiejaar een succes te maken. In alle opzichten.