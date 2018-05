Internationals maken schooljeugd warm voor EK beachvolleybal

Na de presentatie was het tijd voor de clinic, die werd gehouden in sporthal Welgelegen. Na een warming-up werd er geoefend op allerlei verschillende volleybaltechnieken. ,,Ik vind deze clinic heel erg leuk. Mijn vader zat op volleybal en het was mij nog nooit gelukt om de bal over het net te spelen en nu wel", meldt Jente van de Pol (11) trots. ,,Verder heb ik geleerd hoe je een bal goed kunt opslaan en hoe de namen van de verschillende posities heten."



Veel leerlingen hadden nog geen idee dat van 15 tot en met 22 juli het EK beachvolleybal wordt gespeeld in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en... Apeldoorn. ,,Ik wist het niet, maar ik wil door deze les wel graag gaan kijken", vertelt Havin Acar (10). Ze is zelfs zo enthousiast geworden dat ze misschien zelf ook wil gaan volleyballen. ,,Ik mag op twee sporten en ik zit nu alleen op hiphop."



De 12-jarige Joris van Laar weet nog goed dat hij in 2015 ging kijken bij het WK beachvolleybal. ,,We hadden toen kaartjes gewonnen. Het is erg interessant om te zien."