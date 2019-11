Intocht met alleen roetveegpieten in Apeldoorn kan gewoon doorgaan, bepaalt rechter

De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn kan gewoon doorgaan met alleen roetveegpieten. Een poging om dat tegen te houden is donderdagmiddag afgewezen door de rechter.

In Arnhem diende een verzoek van een inwoner van Amsterdam om de vergunning te schrappen die de gemeente Apeldoorn heeft afgegeven voor de intocht. Hij vindt dat aan het evenement juist alleen volledig zwarte pieten moeten meedoen.

De behandeling van dat verzoek draaide vooral om technisch-juridische aspecten: is de Amsterdammer wel belanghebbend? En speelt de kleur van pieten wel een rol in de vergunning?

Nee, bepaalde bestuursrechter Wilfried Derksen uiteindelijk. Daarmee wees hij het verzoek af om een streep door de vergunning te halen.

Genocide

De man die de zaak had aangekaart hield een soms moeilijk te volgen betoog, waarin hij allerlei zwarte periodes uit de wereldgeschiedenis aanhaalde. Dat varieerde van het nazisme tot de Rode Khmer en de Armeense genocide. Want ook het schrappen van de figuur Zwarte Piet is volgens hem een vorm van genocide: het schaadt de leefomstandigheden van de blanke, christelijke bevolkingsgroep.

Rustig

De bezwaarmaker was alleen naar de rechtbank gekomen en handelt naar eigen zeggen ook helemaal alleen; hij zegt niet verbonden te zijn aan welke groep ook. Zowel tijdens de behandeling als ervoor en erna sprak hij rustig, maar maakte tegelijk een wat gespannen indruk. Nog niet eerder kwam hij in actie om Zwarte Piet te behouden, zegt hij. ,,Omdat ik dacht dat het wel goed moest komen; het is zo'n sterke traditie.’’

Toen de NTR en de gemeente Apeldoorn dit jaar aankondigden dat voor het eerst bij de landelijke intocht alleen roetveegpieten meedoen, voelde hij zich geroepen in actie te komen.