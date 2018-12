Intratuin Apeldoorn heeft origineelste kerstshow

Bijvoeren wilde zwijnen binnenkort mogelijk beboet in Apeldoorn

16:47 Mensen die in de gemeente Apeldoorn zwijnen (bij) voeren, kunnen daarvoor binnenkort op de bon geslingerd worden door controleurs van de gemeente. De gemeenteraad besluit donderdag of het verbod opgenomen wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).