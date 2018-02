Intratuin maakt miniatuurlandschap van Apeldoorn

,,We hebben dit als team zelf verzonnen'', zegt vestigingsmanager Remco Gorkink. ,,In het najaar lopen de miniaturen altijd erg goed. Het lijkt ons leuk daar herkenbare gebouwen uit de eigen omgeving bij aan te bieden. Volgens mij is dat iets nieuws, al is in Utrecht natuurlijk al wel een Dom te koop. We hopen dit najaar met drie gebouwen te kunnen leveren. Maar het zal er in ieder geval een zijn.''