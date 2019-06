Invloedrijke figuren moeten Apeldoorn gaan promoten

Om nog meer landgenoten naar de gemeente te lokken, zet Apeldoorn Marketing een nieuw middel in: influencers. Dat zijn personen die, met name via sociale media, veel invloed hebben op andere mensen. Het idee is dat zij in ruil voor bijvoorbeeld een overnachting regionale hotspots onder de aandacht brengen bij hun volgers.