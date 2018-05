Invoer oranje container in Apeldoorn duurt 1,5 jaar

De huidige grijze container voor restafval wordt weggehaald. Daarvoor in de plaats komt een bak met oranje deksel: voor plastic, blik en drankkartons. Die wordt eens in de twee weken geleegd. Restafval moet dan in een zak naar een ondergrondse container in de buurt worden gebracht. Wie echt een grijze container bij huis wil houden, betaalt daar extra voor: 25 euro eenmalig plus 2,50 euro per lediging bovenop het tarief dat anderen (omgerekend) betalen voor zakken.