‘Inwoners Apeldoorn massaal in de elektrische deelauto’

Privacywet: overschot vrijwilli­gers voor hulp rouwverwer­king in Apeldoorn

9:38 Teveel vrijwilligers? Het kàn! Bij de Kap in Apeldoorn zijn er momenteel meer begeleiders voor rouwverwerking dan zich mensen aandienen die deze steun kunnen gebruiken. De oorzaak? De privacywet. De gemeente Apeldoorn mag geen informatie meer aan de Kap doorsturen over families waarin iemand is ontvallen. ,,We kregen voorheen gemiddeld jaarlijks 550 adressen. Nu geen enkele meer,” zegt coördinator Hetty van der Veen.