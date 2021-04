Inwoners Apeldoorn trekken maar wat graag een stukje grond bij de tuin

Provincie Gelderland moet boetes betalen als zij te lang wacht met besluit over vliegveld Teuge

21 april De Raad van State in Den Haag verplicht de provincie Gelderland om uiterlijk 21 juli van dit jaar een besluit te nemen over de veiligheid en het geluid op vliegveld Teuge. Doet ze dat niet, dan moet het provinciebestuur boetes gaan betalen. Dat is de uitkomst van een procedure die het Platform Vlieghinder Teuge aanspande.