Inwoners gemeenten Zutphen en Voorst strijden samen tegen ‘joekels van windturbines’

Oosten is ‘hotspot’ voor verslaven­de partydrug 3-MMC

30 mei De verslavende partydrug 3-MMC is buitengewoon populair in Oost-Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Van de 115 vergiftigingen met 3-MMC in Nederland kwamen er 35 uit Overijssel en 16 uit Gelderland. De drug is nu nog legaal, maar wordt later dit jaar verboden.