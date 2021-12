Inwoners Radio Kootwijk ontstemd over omleiding bij vervanging viaduct A1: ‘Zorg dat je geen hulpdienst nodig hebt’

De aanstaande vervanging van het viaduct Hoog Burel over de A1 heeft heel wat voeten in aarde. De gevolgen voor de inwoners van Radio Kootwijk zijn groot. In plaats van tien minuten zijn ze straks zo’n 25 minuten kwijt via een omleidingsroute naar Apeldoorn. De Hoog Buurloseweg is namelijk gedurende de vervanging van het viaduct afgesloten voor bezoekers, bewoners en hulpdiensten. Terwijl er eerder sprake was van een noodviaduct.