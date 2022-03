Inzamelpunt in Apeldoorn krijgt speciale status van Oekraïense ambassade

Apeldoorn zet rem op komst van snelle boodschap­pen­be­zor­gers

Flitsbezorgers kunnen zich voorlopig niet meer eenvoudig vestigen in Apeldoorn. De gemeente zet de snelle boodschappenkoeriers in de wachtkamer, om eerst regels te kunnen opstellen. Dat moet overlast en ‘rare panden’ in het straatbeeld voorkomen.

2 maart