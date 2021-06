Inzittende parachutisten neergestort vliegtuig: ‘Dit is je grootste angst, we hadden wel dood kunnen zijn’

Het paracentrum in Teuge, tweeënhalf uur na de crash. Aan verschillende picknickbankjes schuiven inzittenden bij elkaar aan. Biertje in de ene hand, een snack in de andere. Alle tijd om rustig na te praten over wat hen zojuist overkomen is. Normaal gesproken zou het gaan over hun parachutesprong, nu is een vliegtuigcrash onderwerp van gesprek. Een avontuur dat wonder boven wonder goed afliep.