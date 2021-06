Inzittenden met de schrik vrij nadat auto in Apeldoorn in de bosjes vliegt

Hebben criminelen op kleine vliegvel­den als Teuge (nog steeds) vrij spel?

19 juni Een grootscheepse controle op en rondom vliegveld Teuge. Vier jaar nadat op diezelfde luchthaven een toestel met tientallen kilo’s heroïne landde en drie jaar nadat de marechaussee alarm sloeg over de veiligheid rondom de elf kleine vliegvelden in ons land. In die tijd zijn de teugels flink aangetrokken. Hoe staat het er nu voor? Of was er nooit echt iets aan de hand?