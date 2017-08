Irakees Alan Gorges wil rijles geven aan Arabiërs

Eigenaar mysterieuze rode ibis is man uit Apeldoorn, maar vogel is gevlogen

12:20 Eigenaar Freddy Kroon uit Apeldoorn is ontdaan. Hij had zes prachtige Ibissen, maar één vogel is gevlogen. Die streek vorige week neer in een weiland in Oldenzaal, maar is sinds maandagavond niet meer op die plek gezien.