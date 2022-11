Irritatie en lichte chaos rond nieuw zwembad in Apeldoorn

Voorlopig staat er echt geen windmolen in ‘eigenwijs’ Apeldoorn

Voor 2030 komen er geen windmolens op Apeldoorns grondgebied. De provincie Gelderland had al aangegeven dat zoiets op de Veluwe voorlopig onhaalbaar is, maar de gemeente Apeldoorn hoopte nog op een snelle oplossing. Nu accepteert ze dat het in elk geval de komende jaren niet zal lukken.

