Irritatie in Radio Kootwijk over flinke omrijroute door werkzaamheden: 'Nu zitten wij met de gebakken peren'

Marriël van der Most, topvrouw uit Heerde: ‘Ik vind het een feest om met mijn vader samen te werken’

Als klein meisje probeerde Marriël van der Most (40) al veldmuisjes van de dood te redden. Met eenzelfde gedrevenheid geeft ze nu leiding aan het bedrijf dat haar overgrootvader 117 jaar geleden in Heerde oprichtte: Koninklijke Van der Most. Vastbesloten om de grootste enveloppenfabrikant van de Benelux klaar te stomen voor een nieuwe generatie. Dat gaat niet zonder slag of stoot maar zonder wrijving geen glans. Een gesprek over geluk, ambities en familie.

26 december