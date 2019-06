Is Berry van M. uit Apeldoorn een motorcrossende bitcoinboef?

,,Het is gewoon kut.” De vrouw van Berry staat in de deuropening en grinnikt zenuwachtig. Het gezin met twee kinderen huurt een karakteristiek pand in een rustig buurtje in Apeldoorn. Ze wil weinig kwijt over de aanhouding van Van M. vorige week door de FIOD. Hij zou volgens de opsporingsdienst maar liefst 2 miljoen euro hebben binnengehaald bij investeerders voor het creëren (‘minen’) van het digitaal betaalmiddel bitcoins. Hij beloofde geldschieters gouden bergen, maar zij zagen nooit een cent terug en de het bedrijf ging failliet.