Is deze Apeldoorner na de chaos de nieuwe leider van Denk?

Aanhouding na achtervol­ging door Apeldoorn­se wijk

16 mei In de Asselsestraat in Apeldoorn is vanavond een man aangehouden. Dat gebeurde nadat de politie eerder een auto in de wijk had achtervolgd. Vermoeden is dat de man uit die auto is gestapt. Bij het zien van de agenten wilde hij er vandoor gaan.