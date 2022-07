Is deze boerderij in Wenum een oplossing voor de landbouwcrisis? ‘We doen veel meer dan voedsel produceren’

In de oase van rust op de herenboerderij in Wenum, aan de noordelijke rand van Apeldoorn, krijgt Julia niets mee van alle tumult in de agrarische sector. Julia is een varken dat roerloos in een modderpoel ligt met de zon op haar snuit. De boerderij waar zij leeft, zou zomaar de redding kunnen zijn voor veel boeren in Nederland.