Is deze harige drol in de bossen bij Uddel van een wolf?

Hij is behoorlijk harig en zo te zien niet vers gelegd. De drol die de 9-jarige Noor Lubbers afgelopen zondag in de bossen in de omgeving van Uddel aantrof. En meteen dacht de jonge biologe in de dop: ,,misschien is ie wel van een wolf?’’

Vader Danny Lubbers uit Apeldoorn maakte de foto van de drol en mailde die naar Wolven in Nederland. Daar is men er nog niet zeker van dat het om een uitwerpsel van een wolf gaat. Maar dat het een optie is, is onmiskenbaar waar. De wolf is in Nederland immers definitief terug nadat een wolvin zich officieel heeft gevestigd op de Veluwe, zo meldde de provincie Gelderland maandag.

Toch acht woordvoerder Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland het ook waarschijnlijk dat het om een drol van een vos gaat. ,,Een drol van een wolf is namelijk best groot, zeker twintig centimeter lang en 2,5 centimeter dik. Dat is deze niet. En zo te zien is het uitwerpsel al wel wat ouder, niet vers gelegd op de dag dat de foto werd genomen, zodat het ook lastiger wordt om het te onderzoeken.’’