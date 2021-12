Is deze mondkapjesondernemer uit Apeldoorn een filantroop of fraudeur? ‘Ik werd opgepakt als een grote terrorist’

Is vermiste Ugur uit Apeldoorn nog wel in leven? Zelfs speurhon­den vinden geen spoor van hem

Er is nog geen spoor van Ugur Kamali (35) uit Apeldoorn, inmiddels vier weken vermist. Zelfs het inzetten van speurhonden door vrijwilligers van Signi leidde niet tot een doorbraak. De familie van Kamali is radeloos en vreest voor zijn leven. Ook de politie tast in het duister. ,,Er is geen enkel aanknopingspunt.”

15 december