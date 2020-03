Is er al een lockdown? Zo begint het wel te lijken in Apeldoorns winkelstraten

Het is duidelijk wel eens drukker geweest op de Hoofdstraat en in de Oranjerie, maar de orgelman die er ondanks de coronacrisis met z'n centenbak rammelt, treft deze zaterdag toch nog best veel klanten. ‘Let me entertain you’, is het deuntje dat hij laat horen terwijl hij voor de Hema staat. Er moet toch iemand zijn die de passanten vermaakt. Vertier vinden in de winkels blijkt amper mogelijk...