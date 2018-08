Is er plek voor nóg een trampolinecentrum in Apeldoorn?

Bounz was twee jaar geleden in Apeldoorn de eerste die een keur van trampolines in een hal plaatste, op de Zwitsal. Sindsdien gingen de ontwikkelingen snel en proberen meerdere jumpketens marktaandeel te veroveren. In Apeldoorn kondigde Optisport als nieuwe eigenaar van Kids Playground bijvoorbeeld aan dat het speel- en klauterparadijs aan de Schorpioenstraat wordt vervangen door een Krazy Kangaroo. En Jumpsquare plaatste Apeldoorn op een lijst met 'opening soon'.

Geschikt pand

Miedema, die in Apeldoorn ook Monkey Town runt, zegt met een 2500 vierkante meter grote Street Jump op een toplocatie een 'exclusief, compleet trampolinepark' te realiseren. Dat een concurrent 'opening soon' aankondigt zonder aan te geven waar, doet hem weinig. Hij denkt dat dit een tactiek is om anderen af te schrikken. ,,Zelf was ik al geruime tijd met dit plan bezig en zoveel andere geschikte panden zijn er niet'', zegt hij. ,,De markt in Apeldoorn is groot genoeg voor twee spelers. De ontwikkelingen gaan snel en wij komen met een breder concept dan Bounz. Stel dat Krazy Kangaroo ook van de grond komt, zal dat het zelfde doen. Mijn stille wens is volgend voorjaar de eerste te zijn.''

Bezoekers kopen in het nieuwe centrum een toegangskaartje voor één uur en worden daarna afgelost door de volgende groep. Maximaal 120 mensen kunnen zich gelijktijdig uitleven. Miedema hoopt in het eerste jaar veertigduizend bezoekers te trekken. ,,Dit is hiervoor een ideale locatie'', stelt hij, ,,goed bereikbaar, vlak bij het centrum, vlak bij een woonwijk en vlak bij grote scholen.''

Las Vegas

Uit een breed onderzoek naar de ontwikkeling van indoor trampolineparken (Van Spronsen & Partners horeca-advies) bleek dat er in 2016 in Nederland 32 van deze parken waren gerealiseerd, nadat in 2011 Bounz in Amsterdam de primeur had. Sinds dat onderzoek volgden meer openingen en staan nieuwe vestigingen in de planning. In de randstad is de concentratie van trampolinecentra het grootst.

Nederland volgt - met jaren vertraging - het voorbeeld van de Verenigde Staten, waar de succesreeks in 2004 begon. Een ondernemer bouwde in Las Vegas een reeks aaneengeschakelde trampolines om een nieuwe sport (skyzone) in te voeren. Die sport haalde het niet, maar jongeren vielen massaal voor de mogelijkheid zich uit te leven op een keur van trampolines.