Is het straks in Voorst: 'Ober, mag ik van u een kop koffie en een paspoort'?

Burgemeester van Brummen wil dat Dijksma luchtruim Eerbeek ontziet

10 oktober Burgemeester Alex van Hedel van Brummen roept in een brief staatssecretaris Sharon Dijksma op om spoedig te komen tot herindeling van het Nederlandse luchtruim. Van Hedel: ,,Door middel van de brief heb ik de staatssecretaris gewezen op de gevolgen die extra vliegverkeer heeft boven of nabij Eerbeek.''