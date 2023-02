Is suiker verslavend? ‘Het wordt onterecht in kwaad daglicht gezet’

Jonge Apeldoor­ners bewaarden thuis mortierbom­men: ‘Niet goed over nagedacht’

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) moest er in mei 2021 aan te pas komen om het zware illegale vuurwerk op te ruimen in de woningen van de toen nog thuiswonende Apeldoorners Ramon D. (23) en Rick P. (26). De twee waren vuurwerkliefhebbers, en realiseerden zich naar eigen zeggen op dat moment niet goed wat de gevolgen hadden kunnen zijn van de vele kilo’s aan mortierbommen en ander zwaar vuurwerk in huis. ,,Het dak had er wel af kunnen vliegen als daar een vonkje bij was gekomen.”

