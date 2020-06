Islamitische basisschool mag zich vestigen in Apeldoorn

Ballonvaar­ders boos: voortbe­staan in gevaar door strengere in plaats van soepeler coronare­gels

17:43 Verbijsterd, boos, teleurgesteld. De pakweg 250 piloten die in Nederland hun brood verdienen met commerciële ballonvaart zijn donderdag tot hun woede geconfronteerd met strengere in plaats van soepeler coronaregels. Ze mogen tot 1 september niet de lucht in met passagiers, als ze 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen, in de kleine mandjes een onmogelijkheid. De ballonvaarders vrezen faillissementen en overwegen naar de rechter te stappen. ,,Een doodvonnis voor de sector”, vreest de Apeldoornse ballonvaarder Bouke Zonneveld.