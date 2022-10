Italiaanse vrouwen imponeren in het veld op WK in Apeldoorn, maar de Chinese supporters winnen op punten

MET VIDEO ‘Duivelse’ snackba­rover­val­ler in badjas is 45-jarige man uit Apeldoorn

Ze dachten gisteren achter de toonbank aan een Halloweengrap, toen een man in blauwe badjas, donkere regenponcho en rood duivelsmasker snackbar De Gildehof in Apeldoorn binnenliep. Nadat bedrijfsleider Youri van Nunspeet ook een lang mes zag, besefte hij dat het een overval was. De duivels geklede snackbarovervaller is een 45-jarige man uit Apeldoorn.

10 oktober