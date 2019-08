Jaar cel gel geëist voor mysterieuze diefstal in bedrijfswoning Apeldoorn

De vrouw des huizes was even weggeweest om boodschappen te doen en ontdekte bij terugkomst dat kastdeuren open waren getrokken en dat er spullen misten, zo blijkt uit het dossier dat de rechtbankvoorzitter voorhield. Behalve het horloge ook een dure ring, tassen van een gerenommeerd merk en een kistje met geld. Het bleek een mysterieuze diefstal: er zijn geen sporen van braak aangetroffen en de man des huizes was gewoon thuis, zat in zijn rolstoel aan tafel, maar kon vanwege zijn handicap geen alarm slaan, behalve later een vaag signalement doorgeven van de dief.

Vaag

In het huis is een schoenspoor gevonden dat de 39-jarige Ali D. linkt aan de plaats delict. Toch ontkent hij, met een vaag verhaal. Hij zou de nacht ervoor verbleven hebben in het bedrijf van een kennis, een eindje verderop, waar hij diezelfde ochtend zou zijn overvallen. Het hondje van de baas was ontsnapt, en daarom was hij in het bedrijfsbusje van de eigenaar op zoek gegaan. D. is echter gezien bij het inladen van onder meer een rode koffer of kistje, dat uit de woning afkomstig was. Gevonden in de struiken, luidt dus zijn verklaring.