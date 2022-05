Jaar respijt voor Kinderopvang Klarenbeek op terrein te sluiten basisschool; in elk geval tot zomer 2024

Gunning busvervoer aan EBS onder vuur: concurrent Qbuzz neemt juridische stappen

Vervoerder Qbuzz is het niet eens met de gang van zaken rondom de gunning van het busvervoer in de de regio IJssel-Vecht en tekent daarom bezwaar aan. Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel is nog niet te zeggen wat voor gevolgen dit heeft. Juristen bekijken het bezwaar van Qbuzz op dit moment. Met de concessie is ruim 1 miljard euro gemoeid.

12:44