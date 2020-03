Jaarlijks verdwijnen alleen al in Apeldoorn tientallen opslagcontainers. Maar met deze uitvinding niet meer

Corpora­ties in Apeldoorn zetten huurder nog zelden huis uit vanwege betalings­ach­ter­stand

6:30 In de gemeente Apeldoorn hebben woningcorporaties vorig jaar in totaal twintig huurders vanwege betalingsachterstand hun huis uitgezet. Dat is vijf minder dan in 2018. ,,Onze aanpak is gericht op preventie’’, zegt Vincent van Oordt, directeur van De Woonmensen. ,,We doen er alles aan om huurachterstand te voorkomen.’’