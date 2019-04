Jaarlijkse herdenking voor Koninginnedagdrama? ‘Liever niet’

OM wil 1,5 jaar cel voor hardleerse dealer Apeldoorn

13:04 Een hardleerse Apeldoorner (28) heeft vandaag schoorvoetend aan de rechtbank toegegeven dat hij tóch weer gedeald heeft in Heerde en Apeldoorn. De aanklager vindt dat hij nu maar eens anderhalf cel moet krijgen. Volgens de aanklager dealde de man van september tot en met afgelopen januari synthetische drugs in Apeldoorn en Heerde. Ook zit de Apeldoorner volgens de aanklacht achter de verdwijning van een grote hoeveelheid kostbaar bouwgereedschap en achter inbraken in twee kelderboxen in Apeldoorn binnen die periode.