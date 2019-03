Jaarlijkse Molukse herdenking met honderden motoren niet meer in Orpheus

Marktplein in Apeldoorn verandert voor één dag in een kartbaan

13:02 Gas geven op het Marktplein? Op 2 juni kan het, als het Plein van de Stad voor één dag verandert in een kartbaan. Apeldoornse bedrijven kunnen het die dag in teams tegen elkaar opnemen in een kart. Na een training en een kwalificatie volgt de finaleronde.