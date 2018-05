Jac Hensen naar Apeldoornse Korenstraat

Jac Hensen vestigt zich in de Apeldoornse Korenstraat. Daarmee wordt een van de prominente winkelpanden in de 'Apeldoornse PC Hooftstraat' weer gevuld.

Verhurend makelaar Diederik Mulder ten Kate is blij met de ontwikkeling, die volgens hem goed past bij het specifieke karakter van de zijstraat van de Hoofdstraat. Hij denkt dat Jac Hensen een andere klantenkring heeft dan Piet Zoomers, de formule die eerder in het pand was gevestigd.

Middenhoge segment

Jac Hensen is een modeketen in het middenhoge segment, die zijn hoofdkantoor heeft in Amersfoort. ,,Her en der opent Jac Hensen vestigingen in het land'', weet Mulder ten Kate. ,,Daarbij wordt heel goed gekeken naar hoe het aansluiting kan zoeken bij de doelgroep. Jac Hensen is bovendien een familiebedrijf dat ook groeit als een familiebedrijf. Niet explosief, maar heel gestaag.''

Mulder ten Kate was er ook al bij betrokken toen Jac Hensen een aantal jaren geleden in Apeldoorn neerstreek. ,,Ze willen een eigen uitstraling en ik kreeg ze destijds naar de Oranjerie'', zegt Mulder ten Kate, ,,waar ze nu zitten in het oude Esprit-pand.'' De Korenstraat voelt echter meer als een maatpak, zeker als het voormalige Piet Zoomers-pand helemaal is aangepast aan de eigen wensen, zegt hij.