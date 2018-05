Jack Russel spoorloos na ongeval met scootmobiel in Apeldoorn

Het ongeval gebeurde om 17 uur bij de kruising met de Paramariboweg, meldt de politie. Een auto en de scootmobiel kwamen met elkaar in botsing. Hoe dat precies is gegaan, wordt nog uitgezocht.

Bestemming

'Op het moment dat het ongeval gebeurde is het hondje ervandoor gegaan', meldt de politie op Facebook. Zijn bestemming is onbekend. 'Mocht u een Jack Russel hebben gezien die alleen over straat liep of opgevangen omdat deze alleen was, laat het ons weten.' Wie een tip heeft kan het algemene nummer bellen 0900-8844.