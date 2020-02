‘Jackpot’ voor Paleis Het Loo: dik 2 miljoen euro van loterij voor Het geheim van Oranje

De BankGiro Loterij heeft Paleis Het Loo vanmiddag een bedrag van 1,2 miljoen euro geschonken voor de realisatie van de expositie ‘Het geheim van Oranje’. Die tentoonstelling opent volgend jaar als de verbouwing van het paleiscomplex in Apeldoorn voltooid is. Paleis Het Loo krijgt daarnaast nog een bedrag van 956.522 euro van de loterij. Verder konden museum de Fundatie in Zwolle (701.864 euro) en het Kröller-Müller Museum in Otterlo (1 miljoen euro) in ontvangst nemen.

In 2021 wordt Paleis Het Loo heropend na een intensieve verbouwing. Nederland heeft daarmee een compleet nieuw museum over het koningshuis en verwacht te groeien naar 500.000 bezoekers in het openingsjaar. Onder het voorplein, de bassecourt, is een uitbreiding gerealiseerd van 5000 vierkante meter voor nieuwe ontvangst- en tentoonstellingsruimten. De bijdrage van de loterij is bestemd voor een nieuwe permanente tentoonstelling over de bewonersgeschiedenis van het paleis: Het geheim van Oranje, verhalen over de Oranjes van de 16de eeuw tot nu.

,,We creëren extra tentoonstellingsruimte zodat we meer van onze collectie kunnen laten zien. In een nieuwe presentatie van Het Geheim van Oranje, vertellen we over de relatie tussen Nederland en de Oranjes, vroeger en nu, van Willem van Oranje tot en met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Paleis Het Loo is straks het enige museum dat het complete verhaal vertelt”, liet algemeen directeur Michel van Maarseveen al eerder weten in een toelichting op de plannen.

Bekijk hier enkele foto's van fotograaf Rob Voss van de verbouwing bij Paleis Het Loo.

,,Ik ben trots op de plannen voor het Juniorpaleis, een hele vleugel waar kinderen in familie- en schoolverband met allerlei activiteiten kunnen ervaren hoe het is om te leven in een paleis. In het échte paleis worden de publieksroutes logischer gemaakt en worden de koninklijke privévertrekken in ere hersteld. Met extra liften wordt het paleis toegankelijker gemaakt, zodat straks íedereen kan genieten van de 17de-eeuwse interieurs en het spectaculaire uitzicht vanaf het paleisdak”, aldus diezelfde toelichting.

Jachtverblijf

Meer dan 300 jaar woonden en recreëerden de Oranjes op Paleis Het Loo. Wat begon als een jachtverblijf voor een stadhouder (Willem III) groeide uit tot een paleis voor een koning. De Oranjes ontvingen er hun gasten voor vertier en zaken. Sinds 1984 is Paleis Het Loo als museum geopend voor het publiek. De tentoonstellingen en evenementen trekken ruim 360.000 bezoekers per jaar. De verwachting is dat dat aantal in 2021, het openingsjaar na de renovatie, groeit naar 500.000 bezoekers.

De uitreiking van de geldprijzen vond plaats bij het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij in museum Naturalis te Leiden. Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij ontvangt de culturele sector in Nederland dit jaar 84,3 miljoen euro, een recordbedrag. Het bedrag wordt onder 77 culturele organisaties in heel Nederland verdeeld. Paleis Het Loo kreeg de afgelopen twee jaar ook al ruim 1 miljoen euro uitgekeerd op het Goed Geld Gala.

Deze musea in Overijssel en Gelderland kregen ook geld Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem ontvangt naast de vaste bijdrage, een cheque van 750.000 euro voor ‘MakersLab’, waar traditionele ambachten levend en volop in ontwikkeling blijven. Het Lalique Museum in Doesburg krijgt een eenmalige bijdrage van 500.000 euro voor de inrichting van de nieuwe museumlocatie. Met de verhuizing naar de Commanderij in het historische hart van Doesburg ontstaat het grootste Lalique museum ter wereld. Museum Arnhem kan rekenen op een bijdrage van 200.000 euro. De Museumfabriek in Enschede krijgt 215.000 euro. Hengeloos ‘OYFO Kunst en Techniek’ ontvangt een eenmalige bijdrage van 418.000 euro om de inrichting van het museum op de nieuwe locatie te realiseren. Wat voorheen het Techniekmuseum HEIM in Hengelo was, wordt in 2020 op een nieuwe locatie heropend als een technisch-wetenschappelijk museum met oog voor de toekomst: OYFO Kunst en Techniek. Omdat het museum is gefuseerd met de lokale muziekschool en het centrum voor kunsteducatie, wordt er geëxperimenteerd met cross-overs tussen kunst en techniek. Het museum vertelt op speelse en toegankelijke wijze het verhaal van het monumentale Hazemeijer-complex, waarin het museum zich eind 2020 zal vestigen.