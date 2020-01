Jacob vindt steun bij lotgenoten na zelfdoding pleegzoon

Hoe pak je je leven weer op wanneer een naaste een eind aan zijn of haar leven heeft gemaakt? De werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Gelderland (NNZG) biedt lotgenoten de mogelijkheid hierover te praten. ,,In mijn hoofd was en is het chaos”, ik ben blij dat ik het er nu met mensen over kan hebben die hetzelfde hebben meegemaakt”, zegt Jacob Bos, die zijn pleegzoon verloor.