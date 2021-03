Jacqueline Kunst van schouwburgfoyer Orpheus terug naar zorg aan ziekbed: ‘Dat zustertje van vier jaar werd weer wakker’

Apenheul en Julianato­ren waarschu­wen bezoekers na datalek: 'Wees alert op telefoon­tjes en mails’

1 maart Gegevens van bezoekers van de Apenheul en Julianatoren zijn onbedoeld verspreid door een datalek bij Ticketcounter. Een bestand met persoonsgegevens van bezoekers die via de website van de dierentuin en het pretpark in Apeldoorn kaartjes hebben gekocht of in het bezit waren van een abonnement zijn in verkeerde handen gekomen. De bedrijven waarschuwen bezoekers om alert te zijn.