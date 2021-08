Jagers schieten recordaantal edelherten dood op Veluwe

VIDEOJagers op de Veluwe hebben in het afgelopen jaar een historisch hoog aantal edelherten doodgeschoten. Het gaat om 1.740 dieren, blijkt uit de jaarrapportage van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. Maar is het genoeg?

Dat zijn er ruim 200 meer dan in 2019-2020, het vorige recordjaar, en zeshonderd minder dan had gemogen. Er zijn vooral jonge herten doodgeschoten, blijkt uit de jaarrapportage over 2020-2021.

Met het afschot wordt gepoogd om de voortplanting af te remmen. Vooral in de laatste jaren is het aantal edelherten op de Veluwe in het voorjaar gegroeid van zo'n 2.500 naar 3.300 dieren. Deze zomer wordt het aantal herten op 4.600 geschat.

Te veel, vinden natuurbeheerders en terreineigenaren. Onder meer edelherten vreten met name van bomen en struiken die laag aan de grond staan. Daardoor komt bosverjonging in de knel. In het ideale scenario van grondeigenaren leven over een aantal jaren in de lente ongeveer 1.600 edelherten op de Veluwe. Om dat doel te bereiken mag de FBE komend jaar 3.000 edelherten afschieten.

Weinig effecht

Ook zijn opnieuw duizenden wilde zwijnen doodgeschoten tussen juli vorig jaar en maart van dit jaar. Het gaat om 4.969 dieren, circa 130 zwijnen minder dan in recordjaar 2017-2018. Het gaat om 2.799 biggen, 1.400 overlopers, 448 zeugen en 332 keilers. Dat vooral de jongste zwijnen worden afgeschoten is geen toeval, want daarmee wordt geprobeerd om de jonge aanwas zo laag mogelijk te houden.

Bekijk in de onderstaande video waarom het doodschieten nodig is:

Toch heeft de afschot weinig effect. De Veluwe kampt met vier voedselrijke jaren, waardoor de zwijnen sterk zijn en meer jongen krijgen. ‘De afschot is onverminderd hoog zonder dat de populatie afneemt’, concludeert FBE.

Om de situatie onder controle te krijgen moeten jagers in de komende maanden 8650 zwijnen doodschieten. Of dat lukt is twijfelachtig. Al jaren haalt de FBE de doelen niet. Ook afgelopen jaar werden duizend zwijnen minder afgeschoten dan het doel was.

Natuurlijke vijand

Welke rol kan de wolf spelen in het beheer als natuurlijke vijand van zowel het edelhert als het zwijn? Een minieme, stelt de FBE. De wolf kan de rol van de jager niet overnemen op de Veluwe, omdat de aantallen grof wild te hoog zijn: ‘De wolf kan wel decimeren, maar niet reguleren.’ Dat beaamde wolvenkenner Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging onlangs.

