Jakob Brons (72) uit Apeldoorn voor altijd trots op brief van Desmond Tutu: ‘Juist nu is zijn boodschap belangrijk’

Toen Jakob Brons uit Apeldoorn via de radio het nieuws over het overlijden van de 90-jarige Desmond Tutu hoorde, wandelde hij eens naar zijn kantoor. Daar hangt de brief die hij ruim tien jaar geleden van de Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika kreeg. ,,Het was een oude man, een icoon uit het rijtje waar ook Nelson Mandela in staat. Maar ook hij komt een keer te overlijden. Dan is dit wel de juiste dag, datum en tijd. Dit is het juiste deel van het jaar dat hij onder onze aandacht komt.’’