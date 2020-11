Jaloezie maakt plaats voor trots bij broertje Apeldoornse profvoetballer Thomas Oude Kotte

Met de bal aan de voet komen Thomas en Kevin Oude Kotte deze middag aangewandeld bij het voetbalveldje aan de Steenhouwersdonk in de Apeldoornse wijk De Maten. Ingeklemd tussen basisscholen De Schakel, De Bongerd en De Gong. Op die laatste school brachten de twee hechte broers hun tijd door. ,,Zodra we vrij waren, gooiden we onze tassen van ons af en dan gingen we voetballen. Net zo lang totdat het donker werd”, zegt Thomas. ,,Hier is het begonnen”, vult Kevin aan. ,,Het leek toen wel alsof de hele wijk hier was. We waren er altijd. Hier is de liefde voor het spelletje ontstaan.”