Jan (65) uit Apeldoorn verloor zijn vrouw, maar hervindt geluk: ‘De aanslag bepaalt mijn leven niet meer’

Hij staat er alleen voor. Dat beseft Jan van den Berg (65) op 5 december 2009 eens te meer. Pakjesavond staat voor de deur als hij bij zijn voetbalclub CSV Apeldoorn op zaterdagmiddag nog even blijft hangen. Biertje erbij, natafelen over de wedstrijd. Dan stapt Jan op de fiets naar huis. Schemering maakt plaats voor duisternis als hij door Apeldoorn rijdt. Alleen de straatlantaarns en huizen lichten op. In alle woonkamers die hij passeert, ziet Jan gezinnen die zich opmaken voor het heerlijk avondje. In zijn huis brandt geen licht. Het is er stil en donker als hij binnentreedt. ,,Dat deed wel zeer.’’