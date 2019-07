Jan Boomsma nieuw lid Raad van Bestuur PCBO Apeldoorn

Boomsma is bekend met de onderwijswereld. Hij is momenteel directeur/ bestuurder bij stichting Florente basisscholen in Diemen. Hij is opgeleid als onderwijspsycholoog (RU Groningen) en bedrijfskundige (Nyenrode). Onderwijs loopt als een rode draad door zijn carrière. PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs) verzorgt het onderwijs aan ruim 5500 basisschoolleerlingen in Apeldoorn en omgeving.