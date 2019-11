Jan en Alie van Ommen overleven na de schipbreuk: ‘We hebben veertig uur lang de dood in de ogen gekeken’

Op onverwachte momenten is ze weer daar, ligt ze in het zwarte water met daarboven die eveneens gitzwarte hemel. Als Alie van Ommen op een avond op De Worp in Deventer staat te wachten op het pontje om de IJssel over te steken, breekt haar het angstzweet uit. Het is donker, er is niemand in de buurt.‘Doe gewoon’, spreekt ze zichzelf streng toe.

Eenmaal aan de andere kant van de IJssel, zit de paniek er goed in. Ze zag het niet aankomen. ,,Blijkbaar kost het toch iets om weer aan te haken, zit die schipbreuk toch veel meer in onze botten dan we in eerste instantie onder ogen zagen.’’