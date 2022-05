Jan helemaal ontdaan nadat kaart van Jan Rot op zijn deurmat in Ugchelen valt: ‘Dit is heel ontroerend’

,,9 april 2007.’’ In zijn woning in Ugchelen noemt Jan Ellenbroek (72) meteen een datum die in zijn geheugen staat gegrift. ,,Op die dag was een uitzending op Nederland 1 waarin de Vlinders samen met Jan Rot te zien waren.’’ Ellenbroek lacht. ,,Er was bijna 5 uur opgenomen, waarvan 6,5 minuut is uitgezonden.’’